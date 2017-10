Festival

Le Grand prix de la quatrième édition du Festival de la Kasbah du court-métrage de Ouarzazate, a été décerné samedi soir, au réalisateur Lakhdar El Hamdaoui, pour son film "Ahlam" (Rêves). Le film raconte l'histoire d'une fillette de trois ans et sa façon de penser totalement différente de sa mère qui la considère comme vague et incompréhensible. Le prix du meilleur scénario a été remporté par Fatima Aklaz pour son film "Wachm" (Tatouage), et grâce au même film le jeune cinéaste Farid Bousselham a obtenu le prix de la meilleure affiche. Par ailleurs, le prix du meilleur acteur et actrice a été décerné respectivement à Mohammed Chbani de Marrakech pour son rôle dans le film "Message", et à l'actrice Hasna Moumni de Casablanca pour son interprétation dans le film "Toufaha" (Pomme), alors qu'un hommage a été rendu au réalisateur Taoufik Baba en reconnaissance de ses performances artistiques distinguées.



Forum

Le 3ème Forum interculturel africain aura lieu, du 13 au 16 novembre prochain à Assouan (Sud de l’Egypte), avec la participation de 20 pays africains dont le Maroc, a annoncé dimanche le Conseil supérieur égyptien de la culture. Placée sous le thème "Les cultures populaires en Afrique", cette manifestation, connaîtra la participation de 100 chercheurs, auteurs et artistes africains, selon le secrétaire général du Conseil, Hatim Rabiie. Le Forum abordera plusieurs sujets et thèmes majeurs, dont les cultures africaines, le statut de la culture populaire, la littérature orale populaire, les arts visuels, le folklore africain et l'influence des médias et des réseaux sociaux sur les cultures africaines, a-t-il noté.