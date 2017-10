Annabella Sciorra

L'actrice américaine Annabella Sciorra a raconté à son tour au New Yorker avoir été violée par Harvey Weinstein, ajoutant un nouveau récit atroce à la liste des accusations d'agressions et de harcèlement portées par plus de cinquante femmes contre le jadis tout-puissant producteur hollywoodien. Les faits remontent au début des années 1990 après une soirée à New York, a affirmé dans un article publié vendredi l'actrice de 57 ans qui avait notamment été nommée aux Emmy Awards pour son rôle dans "Les Soprano". Puis le harcèlement sexuel a duré "plusieurs années", un traumatisme qui la force encore à dormir avec une batte de baseball près de son lit.



George Michael



L'album Listen Without Prejudice du chanteur britannique George Michael, décédé il y a dix mois, s'est de nouveau classé en tête des ventes ce vendredi au Royaume-Uni, vingt-sept ans après avoir atteint ce classement une première fois. Dans une version remastérisée, l'album, initialement sorti en 1990, a été mis en vente le 20 octobre et s'est écoulé pour sa première semaine à 56.000 exemplaires dans le pays, un record pour un disque réédité. Ce disque, le deuxième album solo de George Michael après son départ du groupe Wham!, avait déjà atteint la première place des ventes sur une semaine l'année de sa sortie, et s'est écoulé à 8 millions d'exemplaires dans le monde.