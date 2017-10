Exposition

L’ambassade du Pérou au Maroc présentera, du 1er au 12 novembre au Théâtre national Mohammed V de Rabat, l’exposition “Mémoire du Pérou: photographies 1890-1950”. Cette exposition de 80 images parcourent 60 ans de photographie, en mettant en avant les merveilles naturelles du Pérou, les grands monuments de son passé précolombien ainsi que des coutumes ancestrales qui s’interconnectent avec les aspirations de l’époque, l’avancée de la bourgeoisie et les conflits sociaux d’une société en formation, précise un communiqué de l’ambassade. Les images font partie d’une tradition photographique péruvienne qui s’est nourrie du talent indubitable d’un ensemble de remarquables créateurs visuels qui ont utilisé l’appareil photographique comme moyen de dépeindre, de comprendre et d’interpréter le pays sociales de cette période.



Festival

Le coup d’envoi a été donné, jeudi soir à Essaouira, à la 14ème édition du Festival des Anadalousies Atlantiques, un événement éclectique placé cette année, sous le signe de l’exception, avec comme finalité une célébration riche en couleurs, des valeurs de paix, de partage et du vivre-ensemble. Dans une ambiance conviviale et bon enfant, le public a été convié à une soirée d’ouverture éblouissante animée, à la manière des grands maîtres, par l’orchestre Mohamed Larbi Tamsamani, dirigé par maître Mohamed Amine Al Akrami, qui a envoûté la cité des Alizés par des partitions interprétées dans la pure tradition de l’école andalouse.