Lady Gaga

Pour venir en aide aux victimes des ouragans aux Etats-Unis, Lady Gaga a participé au gala de charité One America Appeal en compagnie de cinq anciens présidents américains dont Bill Clinton et Barack Obama. Sur scène, la chanteuse a interprété "Million Reasons, "You And I" et The Edge of Glory".



Steven Seagal



Après Harvey Weinstein ou Gilbert Rozon, une autre personnalité du spectacle est éclaboussée par le scandale. Dans un enregistrement audio obtenu par le Daily Mail, Steven Seagal s’épanche face à un journaliste masculin sur la façon dont il considère les femmes journalistes. On l’entend ainsi les insulter copieusement, avec des termes à caractère sexuel fortement méprisants.

Cet enregistrement serait issu de la tournée promotionnelle qui a suivi la sortie du film Above The Lawen. Cet enregistrement apparaît quelques jours après les premières accusations portées à l’encontre de l’acteur de 65 ans, connus pour ses films d’action.

L’actrice Rae Dawn Chong et l‘actrice, journaliste et animatrice de télévision Lisa Guerrero se sont en effet exprimées dans le sillage des révélations autour de Harvey Weinstein pour dénoncer le comportement de Steven Seagal à leur encontre. Elles l’accusent en particulier de harcèlement.