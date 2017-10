Arkane Afrika

Le vernissage de la troisième édition de l'exposition "Arkane Afrika", vitrine internationale de l’art contemporain du continent et de ses diasporas, a eu lieu, vendredi, au centre culturel de la Fondation Mosquée Hassan II à Casablanca. Initiée par l’Association Arkane pour la promotion de l'art et la sauvegarde du patrimoine, sous le thème "Art-Patrimoine, environnement et citoyenneté", cette exposition donne au public l'opportunité de découvrir les œuvres de près d'une centaine d'artistes internationaux accueillis en résidence depuis 2015. L'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 20 novembre prochain, sera marquée par l'organisation d'un forum sur la citoyenneté africaine, l'environnement et les patrimoines culturels.



Björk

La star pop islandaise Björk a précisé mardi ses accusations de harcèlement sexuel à l'encontre d'un "réalisateur danois", affirmant, sans le nommer, qu'il l'avait caressée et embrassée à plusieurs reprises durant un tournage. La chanteuse de 51 ans avait révélé dimanche sur Facebook avoir été harcelée sexuellement au cours d'un tournage par un réalisateur danois, sans révéler son nom ni le film en question. Dans un nouveau message publié mardi sur Facebook, Björk a assuré que ce "réalisateur danois" était "tactile" et l'"étreignait" contre son gré devant l'équipe de tournage. "Après deux mois, je lui ai dit de cesser de me toucher, il a explosé et a cassé une chaise devant tout le monde sur le plateau, comme quelqu'un qui a toujours été autorisé à caresser ses actrices, puis nous sommes tous rentrés chez nous", a-t-elle écrit.