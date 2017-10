Noureddine Tahiri

Le chanteur de musique soufie et arabo-andalouse Noureddine Tahiri s’est produit, samedi soir au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, dans le cadre du Festival Sufi Night organisé par le Centre des arts nomades «Moussem» sous la direction du marocain Mohamed Ikoubaan. Devant un public nombreux venu apprécier la subtilité des nawbas andalouses et l’art ancestral des grands maîtres soufis, ce jeune mounchid devenu vite un virtuose du chant arabo-andalous, a brillamment interprété des chants religieux puisés dans le répertoire soufi, accompagné d’une troupe de six musiciens.



Gilbert Rozon



Le producteur canadien Gilbert Rozon, juré de "La France a un incroyable talent" et fondateur du Festival Juste pour rire de Montréal, était éclaboussé jeudi par des accusations d'agression sexuelle qui l'ont forcé à quitter ses fonctions, dans le sillage de l'affaire Weinstein.

Célébrité québécoise connue en France pour être membre du jury de l'émission de M6, Gilbert Rozon, président du Groupe Juste pour rire, a démissionné mercredi soir de plusieurs postes juste avant que le quotidien Le Devoir et la radio 98,5 FM ne révèlent les témoignages à visage découvert de neuf femmes lui reprochant des abus sexuels. "Ebranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. A toutes celles et ceux que j'ai pu offenser au cours de ma vie, j'en suis sincèrement désolé", a écrit sur Facebook le magnat du show-business québécois.