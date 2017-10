Vitaa

Venue se produire à la douzième édition du Concert pour la Tolérance, Vitaa s'est confiée dans un entretien accordé à 2M.ma. La chanteuse y a parlé de son grand succès en 2017, de son alchimie musicale avec Stromae, mais aussi de son attachement au Maroc. "Mon mari est d'origine marocaine. Je compte m'installer à Marrakech", a-t-elle confié. De son vrai nom Charlotte, Vitaa s'est rangée depuis le début de sa carrière artistique dans le registre musical R'n'B. C'est avec "A fleur de toi" sorti il y a dix ans, et qui a totalisé plus de 900.000 exemplaires vendus, qu'elle a pu se forger un nom. Aujourd'hui, elle s'impose dans la cour des grands et son nom figure dans la shortlist de NRJ Music Awards avec cinq chanteuses en lice.



Danielle Darrieux

L'actrice légendaire du cinéma français Danielle Darrieux est décédée mardi à 100 ans à son domicile dans le nord-ouest de la France, a annoncé à l'AFP son compagnon. Son état s'était "un peu dégradé récemment après une petite chute", a indiqué à l'AFP Jacques Jenvrin. L'actrice qui a tourné dans plus de 100 films avait fêté ses 100 ans en mai dernier. "A 100 ans passés, c'était une personne un peu diminuée, mais malgré sa cécité, elle était très attachée à la vie. On a encore eu une visite le 4 octobre, elle était très bien", dit-il. Archétype de la beauté féminine pour les générations d'avant-guerre, elle a été l'inoubliable partenaire de Jean Gabin dans "La Vérité sur Bébé Donge" (1953) et Gérard Philipe dans "Le Rouge et le Noir" (1954).