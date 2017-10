Ed Sheeran

Le chanteur pop britannique Ed Sheeran, 26 ans, a annoncé avoir été victime d'un accident de vélo susceptible de compromettre ses concerts à venir, lundi sur son compte Instagram. Le chanteur d'inspiration folk, régulièrement en tête des ventes, a posté une photo le montrant avec son bras droit dans le plâtre. "J'ai eu un petit accident de vélo qui pourrait affecter mes spectacles à venir, et j'attends l'avis des médecins. Restez connectés pour plus d'infos", a-t-il lancé à ses 15,7 millions d'abonnés. Selon le Daily Mail, l'accident s'est produit dimanche à Londres. Il intervient à quelques jours d'une grande tournée en Asie que l'artiste doit entamer le 22 octobre à Taipei, puis Osaka et Séoul notamment.



Nelly

Une femme qui avait accusé le rappeur américain Nelly de viol demande que les poursuites contre lui soient abandonnées, expliquant qu'elle ne se sent pas en sécurité vu le retentissement médiatique qui entoure cette affaire. Nelly a été arrêté le 7 octobre aux Etats-Unis après des accusations de viol, avant d'être rapidement relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Une avocate de la plaignante a annoncé ce week-end que cette dernière demandait aux autorités de ne pas l'inculper, et qu'elle refuserait de témoigner. La femme, selon son avocate Karen Koehler, ne parvient pas à protéger sa vie privée, "et ne peut plus supporter" cette situation, alors que "les gens racontent déjà des choses horribles" sur elle. "Nous ne vivons pas dans une société où une étudiante de 21 ans peut se sentir suffisamment en sécurité pour maintenir des poursuites judiciaires contre une célébrité pour un viol présumé", a déclaré Karen Koehler. "Elle veut retourner à ses études et être diplômée. Et cela n'arrivera pas si elle reste cachée dans sa chambre à pleurer toutes les larmes de son corps", a-t-elle ajouté.