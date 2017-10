Netflix

Les utilisateurs francophones de Netflix devraient être ravis de ces annonces. La célèbre plate-forme de diffusions de séries et de films souhaite investir dans des projets en France. C'est en tout cas ce que nous apprennent nos confrères des Echos, ce lundi 16 octobre. Selon leurs informations, Netflix aurait au moins trois projets en France pour l'an prochain. Et ils ne sont pas les seuls. Amazon et HBO auraient également décidé d'investir dans l'hexagone. "Les premiers vont apparaître à l'écran début 2019", explique aux Echos, Alex Berger, coproducteur de la série Le Bureau des légendes.



Ayo

Ayo est de retour avec un nouvel album. Le cinquième de sa carrière, commencée en 2006 avec notamment le tube "Down on My Knees". « Mes précédents disques c'était moi, mais ce disque c'est vraiment moi entièrement. C'est comme un nouveau départ où je peux vraiment être moi-même pour la première fois, sans avoir à expliquer ma mission ou ce que je suis » a-t-elle révélé dans une interview à Trueafrica.co. Devenue maman pour la troisième fois, Ayo se dévoile donc comme jamais dans ses 14 nouvelles chansons, dont le premier extrait "I'm A Fool", où elle s'affichait enceinte dans son clip.