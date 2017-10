Harvey Weinstein

Le producteur de Hollywood Harvey Weinstein, accusé de harcèlement, agression ou viol par des collègues féminines, a été exclu samedi de l'Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS). Les 54 membres du conseil de direction de l'AMPAS, qui ont tenu samedi matin une réunion d'urgence, ont voté pour la décision d'exclure immédiatement Harvey Weinstein, co-fondateur de la Weinstein Company (TWC). "Le conseil de direction de l'Académie des arts et des sciences du cinéma s'est réuni aujourd'hui pour discuter des allégations contre Harvey Weinstein et a voté bien au-delà de la majorité requise des deux tiers pour l'exclure immédiatement de l'académie", a déclaré l'AMPAS dans un communiqué publié suite à la réunion.



Mohamed Ouissaden



L'auteur Mohamed Ouissaden vient de publier son quatrième roman intitulé "L'ours" aux éditions Broc-Jacquart. Dans son nouveau roman, Ouissaden, fidèle à son style, révèle un monde double, où le réel ne serait que la façade d'un univers invisible, mais redoutable. Le roman, de 244 pages, raconte l'histoire d'un jeune écrivain, qui cherche à rencontrer un être d'exception dont la vie mouvementée et extraordinaire lui inspirerait l'écriture d'un roman original. Un jour, il voit un vieil homme aux cheveux blancs assis au pied de son rocher préféré, avec le célèbre "Voyage au bout de la nuit" de Céline dans les mains. Il réussit à convaincre ce solitaire de lui conter sa vie, mais de nombreuses surprises l'attendent, car les épisodes de son parcours hors norme, bien que basés sur des faits réels, historiques, se mêlent à de curieux phénomènes.