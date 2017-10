Fathallah Oualalou

La Fondation Attijariwafa bank organise le jeudi 19 octobre courant à partir de 17H30, à l'espace d'art Actua situé au siège de la Banque (face au Consulat d’Espagne), une conférence de présentation du livre «La Chine et Nous : Répondre au second dépassement» de Fathallah Oualalou, professeur universitaire et ancien ministre de l’Economie & des Finances.

Oualalou interagira avec Fouad Zaïm, professeur universitaire et ancien conseiller auprès de la Primature. Les personnes intéressées par cette conférence sont priées de confirmer leur présence à l'adresse mail suivante: fondationattijariwafabank@ attijariwafa.com.



Mohammad Rasoulof

Le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, qui vient d'être interrogé par la justice de son pays après s'être vu confisquer son passeport, est accusé d'actes passibles de 6 ans de prison, a fait savoir mardi le distributeur en France d'”Un homme intègre”, son film primé en mai à Cannes. M. Rasoulof, qui s'était vu confisquer son passeport le 15 septembre à l'aéroport de Téhéran, a été "longuement interrogé le 3 octobre par les renseignements des Gardiens de la révolution" et les charges retenues contre lui sont "activités contre la sécurité nationale" et "propagande contre le régime" iranien, des chefs passibles "de 6 ans de prison", selon ARP Sélection, maison de production française et distributeur du film. "Pour l'heure, il doit attendre chez lui une prochaine convocation pour un nouvel interrogatoire", et devrait en subir "plusieurs dans les prochaines semaines", précise ARP Sélection.