SIEL

Le ministère de la Culture et de la Communication a annoncé le lancement des inscriptions des éditeurs pour la participation à la 24è édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévue du 8 au 18 février prochain à Casablanca. L'inscription pour la participation au SIEL est ouverte à l'ensemble des éditeurs, libraires et institutions concernées par le livre, aussi bien marocaines qu’étrangers, indique un communiqué du ministère. L'inscription doit se faire en ligne sur le site web http://siel.minculture.gov.ma, ajoute la même source, précisant que le dernier délai pour la réception des demandes est fixé au 30 novembre prochain.



Documentaire

Le complexe culturel de Tata a abrité en fin de semaine écoulée une soirée artistique marquée par la projection d'une série de courts documentaires réalisés par des jeunes de la région sur le riche patrimoine local. Les documentaires mettent en valeur le patrimoine matériel et immatériel de cette zone oasienne à travers notamment ses gravures rupestres, sa poterie, le travail d'argent, sa musique d'Ahwach...

Les réalisateurs de ces courts documentaires, un groupe de 14 jeunes, ont bénéficié d'une formation sur les techniques audiovisuelles dans le cadre d'un projet de l'organisme "Macropédia" appuyé par l’UNESCO et Net-Med Youth, avec le soutien de la province de Tata et le ministère de la Culture.