Nelly



Le rappeur américain Nelly, interpellé samedi après avoir été accusé de viol, a été relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui à ce stade, a indiqué la police d'Auburn (nord-ouest) dimanche dans un communiqué. Cornell Haynes Jr, de son vrai nom, avait été interpellé sur la foi de l'appel d'une femme affirmant qu'il l'avait agressée sexuellement dans le bus de tournée de l'artiste. Il avait ensuite été placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire de Des Moines, tout proche d'Auburn, dans la banlieue de Seattle. "Pour être tout à fait clair, je n'ai pas été inculpé de crime", a écrit Nelly sur son compte Instagram, libéré "dans l'attente des conclusions de l'enquête". "Dès lors, je n'ai pas eu à verser de caution." "Je suis totalement innocent", a-t-il affirmé, remerciant au passage ses fans pour leur soutien. "Je suis confiant dans le fait qu'une fois les faits examinés, il apparaîtra très clairement que je suis la victime de fausses accusations."



Leonard Cohen



Les derniers poèmes de Leonard Cohen, auxquels le chanteur a mis la touche finale quelques jours avant sa mort, vont être publiés l'an prochain, a annoncé vendredi soir son ancien manager. Intitulés "The Flame" (La flamme), le recueil rassemblera des poèmes non publiés de Leonard Cohen, ainsi que des textes en prose, les illustrations et les textes de ses trois derniers albums. "The Flame", que le chanteur canadien a achevé quelques jours avant sa mort le 7 novembre 2016, "révèle à tous l'intensité de son feu intérieur", a expliqué Robert Kory, son ancien manager. "Durant les derniers mois de sa vie, Leonard avait un objectif singulier: achever ce livre composé largement de ses poèmes non publiés et d'extraits de ses carnets de notes", explique Robert Kory dans un communiqué. "La flamme et la manière dont notre culture la menace d'extinction était une préoccupation centrale pour lui", ajoute-t-il. Le livre, co-édité aux Etats-Unis, Canada et Grande-Bretagne, paraîtra en octobre 2018.