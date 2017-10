Johnny Hallyday

La légende du rock français Johnny Hallyday a annoncé vendredi la sortie mi-novembre d'un album de reprises de ses principaux tubes, chantés par des interprètes aussi variés que Benjamin Biolay, Florent Pagny ou Garou.

Intitulé "Quelque chose de Johnny", l'album sera disponible à partir du 17 novembre, a annoncé le chanteur sur son compte Twitter. "J'adore ce projet, je remercie les artistes présents sur ce disque, j'ai hâte de vous le faire découvrir", a-t-il indiqué à ses fans, en mettant en ligne une courte vidéo où apparaissent une myriade de chanteurs français, dont Gaëtan Roussel, Calogero, Patrick Bruel, Louane, Florent Pagny, Nolwenn Leroy ainsi que le chanteur canadien Garou. Dans ce bref extrait mis en ligne, on peut voir Benjamin Biolay interpréter "Retiens la nuit", Garou "Ma gueule" tandis que Slimane, révélé par l'émission "The Voice", chante lui "Oh Marie".



Nelly



Le rappeur américain Nelly a été interpellé samedi matin dans une petite ville de l'Etat du Washington sur la foi d'accusations de viol, dont son avocat assure qu'elles sont "totalement inventées". Peu avant 04H00 locales (11H00 GMT), la police d'Auburn, ville située dans la banlieue de Seattle, a reçu l'appel d'une femme affirmant avoir été agressée sexuellement par le rappeur, selon un communiqué. Des policiers se sont alors rendus dans le bus de tournée de Nelly, où se seraient déroulés les faits présumés. Après de premières investigations, ils ont interpellé l'artiste, dont le vrai nom est Cornell Haynes Jr. Il a ensuite été placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire de Des Moines, tout proche d'Auburn. "Nelly est victime d'accusations totalement inventées", a assuré à l'AFP son avocat Scott Rosenblum."Notre enquête initiale établit clairement que ces accusations sont dénuées de crédibilité et motivées par la cupidité et la rancune", a-t-il poursuivi dans une déclaration écrite.