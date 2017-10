Ary Abittan

Après deux ans d’absence sur scène, l’humoriste Ary Abittan remonte sur les planches pour présenter son nouveau spectacle « My Story » le mercredi 18 octobre au Studio des arts vivants à Casablanca, avant de poursuivre sa tournée dans toute la France. Dans My story, Ary Abittan aborde avec humour les aspects les plus intimes de sa vie: son enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa famille recomposée et ses enfants. Celui qui incarne le gendre juif dans le film à succès Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? évoque ici sa mère, tunisienne et séfarade, son père marocain, sa sœur, ses 33 tantes, ses 37 oncles et ses 23 cousines.



Harvey Weinstein

On connaissait la puissance du producteur Harvey Weinstein à Hollywood, faiseur de films à Oscars comme Shakespeare in Love mais aussi distributeur de longs métrages étrangers promis à la gloire, à l'image de The Artist. Cofondateur, avec son frère Bob, des maisons de production Miramax et The Weinstein Company, il fait partie des personnalités les plus importantes de l'industrie du cinéma. Décrit à la fois comme un dieu et un tyran, c'est une autre facette terrible de l'homme qui est désormais exposée au grand jour : celle d'agresseur, à la tête d'une entreprise dont l'environnement est particulièrement toxique pour les femmes. Il fait l'objet d'une série d'accusations de harcèlement sexuel révélées dans un article du New York Times, après avoir déjà été au coeur d'une enquête dès 2015. Face au scandale, il a présenté jeudi ses excuses, déclarant se mettre en "congé".