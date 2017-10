Colloque

Un colloque sous le thème "L'Afrique, un continent en devenir" sera organisé les 5 et 6 octobre à l’Institut des études africaines de Rabat. Parmi les thématiques qui seront débattues lors de cette rencontre figurent "De la société industrielle à la société post-industrielle: une opportunité pour l’émergence de l’Afrique", "Les mutations socio-économiques et conditions de l’émergence de l’Afrique" et "Le partenariat Afrique et reste du monde", souligne l’Institut des études africaines dans un communiqué.



Festival

L’Association Ribat Al Fath pour le développement durable organisera du 11 au 13 octobre la 11ème édition du Festival international du film animalier et de l’environnement (FIFALE) au Théâtre national Mohammed V de Rabat. Ce festival a pour mission de traiter des urgences de la planète en devenant un outil, un relais et une sonnette d'alarme aux problèmes environnementaux, au Maroc et dans le monde, selon le portail électronique du festival.