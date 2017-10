Edgar Morin



La foisonnante pensée universelle et humaniste du sociologue et philosophe français Edgard Morin ainsi que son apport au dialogue interculturel ont été salués, lundi soir, au siège de l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris, à l’occasion d’un hommage rendu à cet intellectuel hors du commun. Des intellectuels de plusieurs pays et de différents horizons ont apporté, lors d’une table ronde organisée à cette occasion, en présence de cet illustre philosophe aujourd’hui âgé de 96 ans, des éclairages sur le cheminement de sa pensée singulière et sur son engagement politique de longue date. Ils sont ainsi revenus sur son combat pour la libération de l’Algérie française et sa lutte pour l’instauration d’une éthique politique. Les intervenants, parmi lesquels l’intellectuel marocain M. Noureddine Sail, ancien inspecteur général de la philosophie, ont également rappelé l’engagement de M. Morin en faveur de la cause palestinienne. Le philosophe, ont-ils observé, s’est rangé, durant toute sa vie, du côté des Palestiniens et de leur juste cause défendant la solution de la paix et plaidant pour une véritable réconciliation et pour l’arrêt des souffrances humaines.



Amel Bent



Les semaines passent et Amel Bent n'a toujours pas officiellement confirmé cette deuxième grossesse qui ne laisse à présent plus aucune place au doute. Aux mots, la chanteuse de 32 ans préfère les photos. Comme elle en a pris l'habitude depuis la mi-août, date de la première photo de son ventre arrondi, la jeune maman a publié un nouveau selfie sur sa page Instagram le 3 octobre. Bien décidée à rester très féminine pour l'arrivée prochaine d'un nouvel enfant, Amel Bent n'hésite pas à dégainer les tenues courtes et les cuissardes. C'est ainsi que l'artiste révélée dans Nouvelle Star s'affiche en robe pull et cuissardes peep toes beiges devant son miroir. Un look validé par ses milliers d'abonnés, qui en profitent pour la féliciter une nouvelle fois pour l'agrandissement de sa famille à venir.