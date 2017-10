Box-office



"Ça", le film d'horreur adapté du célèbre livre de Stephen King, a repris la tête du box-office nord-américain au moment où les Etats-Unis fêtent Halloween, selon les chiffres provisoires fournis dimanche par Exhibitor Relations. "Ça" a rapporté 291,1 millions de dollars depuis sa sortie il y a un mois. Le nouveau film de Tom Cruise "Barry Seal: American Traffic" prend la seconde place pour son premier week-end à l'affiche. Ce film de Doug Liman inspiré de l'histoire vraie d'un pilote et trafiquant de drogue recruté par la CIA, a généré 17 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada.



Colloque



Des chercheurs et experts en traduction ont récemment mis l'accent sur les défis auxquels ils sont confrontés dans la traduction vers la langue amazighe ainsi que les moyens à même de les transcender, tout en soulignant que la traduction constitue un levier essentiel pour la promotion tous azimuts de l'amazigh. Intervenant lors d'un colloque axé sur l'évaluation du bilan des travaux de traduction vers la langue amazighe au Maroc, organisé par le Centre de la traduction, de la documentation, de l'édition et de la communication (CTDEC), relevant de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), ils ont jugé que la traduction, eu égard à sa valeur ajoutée, doit être faite par des experts dans le but d'enrichir le capital de connaissances de l'amazigh dans divers domaines, estimant que parmi les obstacles majeurs auxquels est confrontée la traduction vers la langue amazighe, figure l'absence d'école de formation de traducteurs de et vers la langue amazighe en plus des lacunes du dictionnaire amazigh.