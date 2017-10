Marilyn Manson

Le rockeur gothique Marilyn Manson a été hospitalisé samedi après avoir été blessé par la chute d'un décor de scène lors d'un concert à New York. Une vidéo postée par des fans montre Marilyn Manson en train de chanter au Hammerstein Ballroom de Manhattan une reprise du tube de Eurythmics "Sweet Dreams (Are Made of These)" lorsqu'un décor en forme de deux pistolets géants pointant dans des directions différentes lui tombe dessus.

Le chanteur a été conduit à l'hôpital, a indiqué un agent de l'artiste qui n'a cependant pas fourni plus de détails sur son état de santé. Vendredi soir, Marilyn Manson avait déjà fait une chute lors d'un concert à Pittsburgh alors qu'il se penchait sur scène pour serrer les mains de ses fans vers la fin du set.



Miley Cyrus

Après être passée d'enfant sage de la télévision à phénomène médiatique et icône pansexuelle, Miley Cyrus continue de se réinventer avec la sortie vendredi d'un sixième album très country, "Younger Now", qui révèle toute sa maturité, malgré ses 24 printemps. Malgré son titre, le dernier opus de la chanteuse, dont la carrière a été marquée par plusieurs transformations radicales, ne revient en rien sur son innocent passé en tant qu'enfant star dans la célèbre série de Disney "Hannah Montana".

Au lieu de cela, l'album offre une plongée dans le milieu de la country, la musique de son père - le chanteur Billy Ray Cyrus - et montre toute la maturité de la jeune chanteuse, que ce soit en matière d'amour ou de conscience politique.