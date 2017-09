Linkin Park



Le groupe de métal Linkin Park donnera un concert à Los Angeles en octobre en hommage à son chanteur Chester Bennington décédé en juillet, a-t-il annoncé lundi en diffusant un clip poignant du titre éponyme de son dernier opus "One More Light". Le concert se tiendra le 27 octobre dans la mythique enceinte en plein air du Hollywood Bowl, à Los Angeles. Les bénéfices de l'évènement seront reversés à l'organisation "Music for Relief", lancée par Linkin Park après le tsunami de 2004 en Asie et qui collecte des fonds pour soutenir les victimes de désastres naturels. Le concert de Los Angeles sera le premier du groupe américain depuis le suicide en juillet de Chester Bennington, et peut-être le dernier, ses membres s'interrogeant sur son avenir.



Exposition



Le vernissage de l'exposition "Chant d'état transitoire" de l'artiste Fatiha Zemmouri se tiendra le jeudi 28 septembre à la Galerie 38 de Casablanca, annonce un communiqué de la galerie. Cette exposition, qui se prolongera jusqu'au 28 octobre, rassemble les dernières œuvres de l'artiste, plusieurs vidéos et un ensemble de toiles qui marquent l’aboutissement de la réflexion menée depuis plusieurs années par l'artiste autour de la matière et de l’exploration des éléments.