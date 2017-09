Salon du livre

La 8ème édition du Salon régional du livre sera organisée, du 19 au 24 septembre à Sidi Kacem, à l'initiative de la Direction régionale de la culture de Kénitra, avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives.

Organisée en coopération avec le Conseil communal de Sidi Kacem et les autorités locales, cette manifestation culturelle connaîtra la participation de plus de 26 exposants représentant des maisons d'édition nationales et des institutions gouvernementales œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture, outre des acteurs de la société civile, indique un communiqué de la

direction.



Sampha

La nouvelle sensation de la soul Sampha, 28 ans, a remporté jeudi à Londres le prestigieux "Mercury Prize" pour son premier disque "Process", coiffant au poteau des artistes bien plus renommés comme Ed Sheeran ou The xx. "J'ai l'impression de rêver.

C'est incroyable", a déclaré Sampha en recevant son prix des mains de l'acteur britannique Idris Elba au Hammersmith Apollo, une salle de concert de la capitale britannique. "J'aimerais dédier cette récompense à mes parents. Vous savez, ils sont venus du Sierre Leone et tout ce qu'ils voulaient, c'est nous donner la meilleure éducation possible", a-t-il ajouté.