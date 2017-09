UEM

L'Union des écrivains du Maroc (UEM) a décidé, lors d’une réunion de son bureau exécutif le 9 septembre à Rabat, de tenir son 19è congrès national du 24 au 26 novembre prochain à Tanger. Le bureau exécutif s’est arrêté sur les contraintes d’ordre organisationnel ayant empêché la tenue avant cette date du congrès, indique un communiqué de l’UEM, notant que suite à l'impossibilité de tenir le congrès à Marrakech comme prévu, et ce pour des raisons logistiques, le bureau exécutif annonce aux membres de l’UEM et à l’opinion publique la tenue du 19è Congrès du 24 au 26 novembre dans la ville du Détroit. Il a également évoqué certaines procédures qui seront annoncées incessamment, se rapportant à l’organisation de ce congrès, ajoute la même source.



Frank Vincent

L'acteur américain Frank Vincent, mémorable gangster des "Affranchis" de Martin Scorsese ou de la série "Les Sopranos", est mort mercredi selon la presse et la chaîne américaine HBO. Cette chaîne à péage qui diffusait les "Sopranos" a écrit sur Twitter: "Nos familles n'oublieront jamais l'héritage de (Phil) Leotardo, que cette légende d'HBO repose en paix". Le tweet fait référence à son personnage dans "Les Sopranos", Phil Leotardo, l'ennemi sans pitié de Tony Soprano à la fin de la série culte sur des mafieux du New Jersey avec James Gandolfini, décédé en 2013, dans le rôle-titre. Selon le site d'informations sur les célébrités TMZ, Frank Vincent a succombé à des complications à la suite d'une opération à coeur ouvert dans le New Jersey (Est des Etats-Unis). Il avait souffert d'une crise cardiaque une semaine plus tôt.