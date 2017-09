Youssou Ndour



Le chanteur sénégalais Youssou Ndour est le lauréat du "Praemium Imperiale" du Japon (catégorie musique), prix attribué par la famille impériale, a annoncé l’ambassadeur japonais au Sénégal, Shigeru Omori. Ce prix sera remis à l’artiste de renommée mondiale le 18 octobre prochain à Tokyo, par son altesse impériale, le prince Hitachi, frère cadet de l’Empereur du Japon, a souligné le diplomate japonais. "Le «Praemium Impériale» est le prix le plus prestigieux dans le domaine des arts, c’est à l’image du Prix Nobel des Arts", a indiqué l’ambassadeur dans son discours.



Selena Gomez



Bonne nouvelle pour Selena Gomez et The Weeknd ! Plus amoureux que jamais, les deux tourtereaux ont pris la décision de vivre ensemble à Greenwich Village, un quartier résidentiel de New-York. Révélée par le DailyMail, cette information a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, principalement du côté des fans de la chanteuse comme Maya.P qui écrit : "Je suis très heureuse pour vous ! Mais j’en connais un qui va être triste… je vous laisse deviner". Bye bye L.A, hello N.Y, le couple va ainsi prendre un nouveau départ dans un magnifique appartement dont le loyer s’élèverait à 16.000 dollars, rien que ça ! Côté professionnel, la jolie brune vient de démarrer le tournage du nouveau film de Woody Allen.