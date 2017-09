Amber Heard

Quel meilleur moyen pour se remettre d’une rupture que de partir se prélasser sous le soleil d’une île paradisiaque ? La recette semble fonctionner pour la belle Amber Heard, récemment séparée du milliardaire Elon Musk, avec qui elle a vécu une idylle pendant plus d’un an. Lundi 11 septembre, elle a partagé sur son compte Instagram un cliché d’elle topless, de dos, devant un paysage magnifique à Bali. Une photo qui prouve que la jeune femme de 31 ans est non seulement en train de se ressourcer, mais aussi de retrouver progressivement confiance en elle, loin des attaques dont elle est la cible, et des commentaires sur sa vie sentimentale.



Harrison Ford

Nerveux et colérique, Harrison Ford a fait le spectacle dans les rues de New York. Dimanche, la star d’ «Indiana Jones» a déboulé au milieu de la chaussée pour guider les véhicules afin de sortir d’un embouteillage. Engagée à l’entrée d’un tunnel en travaux, sa berline s’est retrouvée bloquée par un trafic au point mort. L’acteur s’est alors transformé en agent de circulation le temps d’un instant, hurlant sur les automobilistes pour qu’ils libèrent le passage. Un drôle de numéro pour les passants, qui pensaient certainement assister au tournage d’un film.