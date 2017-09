Nile Rodgers



Un remix du titre Fantasy de George Michael, repris par le musicien et producteur new-yorkais Nile Rodgers, a été diffusé jeudi par la BBC et a provoqué des réactions enthousiastes des fans du chanteur britannique décédé l'an dernier. Nile Rodgers, guitariste mythique du groupe disco Chic et producteur à succès, pour les Daft Punk notamment, a proposé une version plus électro de la chanson initialement sortie en 1990. A l'antenne de son émission matinale sur BBC radio 2, l'animateur Chris Evans a expliqué la genèse de cette reprise en lisant un message du manager de George Michael. "L'an dernier, quand George cherchait un single pour la réédition de son album Listen Without Prejudice et la sortie de son film Freedom, Fantasy s'est imposée comme un choix évident", a-t-il indiqué. "Il a ainsi téléphoné à Nile Rodgers, son bon copain, au début de l'année 2016, parce qu'ensemble, ils ont toujours eu le même langage musical. C'est ainsi que Nile a retravaillé les enregistrements".



Agnès Varda



C'est une consécration honorifique ultime pour la réalisatrice. Agnès Varda va recevoir un Oscar d'honneur célébrant l'ensemble de son oeuvre en novembre prochain. La seule représentante féminine de la Nouvelle vague a déjà reçu un César d'honneur en 2001 et une Palme d'or d'honneur à Cannes en 2015.

Autodidacte du cinéma, Agnès Varda a exploré de nombreuses facettes du septième art et multiplié les expériences tout au long de sa carrière. Ses films ont souvent été engagés, qu'il s'agisse de documentaires politiques ("Les Glaneurs et la Glaneuse") ou d'oeuvres consacrées aux personnes modestes et aux marginaux ("Sans toit ni loi"). Son film le plus connu, "Cléo de 5 à 7", a inspiré de nombreux jeunes réalisateurs.