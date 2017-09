Godard

Le prochain film de Jean-Luc Godard est actuellement en post-production et sera prêt en 2018, a annoncé mardi à l'AFP le distributeur français Wild Bunch, quatre ans après la présentation du dernier long-métrage du cinéaste de légende, "Adieu au langage", à Cannes. "Le film est en post-production mais il n'est pas exclu qu'il y ait encore du tournage", a indiqué Wild Bunch. Le titre provisoire de ce nouvel opus est "Le livre d'images". Dans un premier temps, le scénario s'intitulait "Image et parole". Selon la presse spécialisée, il s'agirait d'une réflexion sur le monde arabe, ce que n'a pas confirmé Wild Bunch.



Stromae

Crises d'angoisses, hallucinations... Depuis deux ans, le chanteur Stromae subit les effets secondaires d'un médicament pris pour éviter de contracter le paludisme. Dans un entretien livré à Marianne, l'interprète de «Papaoutai» a confié regretter d'avoir pris ce traitement : «J'ai peu de regrets dans ma vie, mais si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter». Lorsqu'il s'envole pour la tournée africaine de son album «Racine Carrée», le chanteur de 32 ans prend à titre préventif, du Lariam, un médicament contre le paludisme, une maladie infectieuse due à un parasite dont 80% des cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne, transmis principalement par piqûres de moustique. Il prend un comprimé par semaine et au bout d'un mois, il est rapatrié en France d'urgence à cause de «graves effets secondaires».