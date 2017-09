Beyoncé

Un téléthon d'une heure au bénéfice des victimes de la tempête Harvey et animé par de nombreuses célébrités notamment la chanteuse américaine Beyoncé, native de Houston, sera diffusé le 12 septembre, ont annoncé mardi ses organisateurs. "Hand in Hand" sera filmé en direct de 20H00 à 21H00, heure de New York, à Los Angeles, New York ainsi qu'à Nashville et diffusé simultanément sur les quatre grandes chaînes nationales, ABC, CBS, NBC et Fox, mais aussi sur Facebook, Twitter et YouTube.

Il s'agira de la première véritable apparition publique de Beyoncé depuis son accouchement, le 13 juin, date à laquelle elle avait donné naissance à des jumeaux. Outre la "Queen Bey", seront présents lors du téléthon les acteurs et actrices George Clooney, Julia Roberts, Jamie Foxx, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, la présentatrice télé Oprah Winfrey et la chanteuse Barbara Streisand.



Usher

C’est une histoire trash - et un peu glauque – qui est apparue au cœur de l’été. Le chanteur Usher s’est retrouvé dans le collimateur de la justice américaine après la plainte d’une jeune femme. Cette dernière accuse le chanteur d’avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu’il était porteur d’un herpès, et de lui avoir caché ce fait. L’accusatrice, Quantasia Sharpton, a déclaré dans une entrevue accordée à Jacob Kohinoor diffusée sur YouTube qu’elle disposait d’un enregistrement de l’acte sexuel. Elle a par ailleurs prétendu que le chanteur était au courant qu’il était enregistré. Ce petit souvenir pourrait désormais s’avérer très problématique pour Usher.