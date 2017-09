Emmanuel Carrère

Le prix du Salon du livre de Guadalajara, l'un des plus importants d'Amérique latine, a été attribué à l'écrivain français Emmanuel Carrère, annonce lundi le jury de cette manifestation littéraire. Le prix, doté de 150.000 dollars, sera remis à l'écrivain le 25 novembre lors de la cérémonie de l'inauguration du Salon du livre de Guadalajara, située à 540 km de la capitale Mexico. Emmanuel Carrère, 59 ans, est un auteur qui traverse "plusieurs territoires créatifs avec une aisance qui lui a permis de devenir l'un des auteurs les plus lus et les plus influents parmi les nouvelles générations", souligne le jury dans un communiqué.



Prix Renaudot

Le jury du Prix Renaudot, un des grands prix littéraires français, a dévoilé mardi sa première sélection de 16 romans et 5 essais pour son prix qui sera décerné, comme le Goncourt, le 6 novembre. On compte six romancières et deux primo-romanciers (Eva Ionesco et David Lopez) dans cette sélection (catégorie romans) qui inaugure le lancement du marathon des prix littéraires d'automne. Philippe Jaenada, Olivier Guez et Alice Zeniter, trois des auteurs en vue de la rentrée, figurent également dans la liste du Renaudot. Du côté des éditeurs, Grasset réussit à placer quatre de ses auteurs dans la catégorie romans et Le Seuil trois. La lauréate du Goncourt de l'an dernier, Leila Slimani, a été retenue quant à elle dans la sélection essai pour "Sexe et mensonges" (Les Arènes), un livre sur la sexualité au Maroc qui paraîtra mercredi.