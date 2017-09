Flavor Flav

Flavor Flav, le fantasque rappeur de Public Enemy, rendu célèbre par ses talents d'ambianceur et son horloge géante portée autour du cou, a porté plainte contre son groupe en lui reprochant ne pas lui avoir payé toutes ses royalties. Flavor Flav, de son vrai nom William Drayton, 58 ans, veut porter l'affaire devant un jury pénal. Il explique que son accord de partage des revenus avec le leader du groupe Chuck D n'a pas été respecté.

Connu pour ses hauts-de-forme farfelus, ses lunettes de soleil géantes et son horloge portée en pendentif, Flavor Flav rappait peu sur les disques de Public Enemy, se contentant souvent de dialogues comiques ou d'interjections. Son "yeaaah boyyy" est ainsi devenu sa marque de fabrique. Ce décalage avec la musique sombre et saturée, et les paroles politiquement engagées de Chuck D a fait le succès du groupe.



Adele

Après avoir décidé de prendre un long congé pour se focaliser sur l’agrandissement de sa famille, il semblerait qu’Adele commence déjà à s’atteler à la tâche. De nombreux médias britanniques ont dévoilé qu’il semblerait que l’interprète de Hello soit enceinte de son deuxième enfant. En effet, la chanteuse est déjà maman d’un petit Angelo âgé de quatre ans, fruit de son mariage avec Simon Konecki. Selon une source du Daily Star, "elle veut vraiment donner un petit frère ou une petite sœur à Angelo". À l’époque où elle avait annoncé qu’elle se retirait du devant de la scène, Adele avait déclaré: "Je vous reverrai bientôt. Dans quelques années, je serais de retour et vous ne pourrez plus vous débarrasser de moi. Là, je vais m’en aller et avoir un enfant".