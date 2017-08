Hajja El Hamdaouia



«Maskhitch bik», une chanson interprétée par Hajja El Hamdaouia en duo avec le jeune chanteur Ismaël Tétouani et sortie il y a plus de trois ans, a été plagiée par un groupe d’artistes israéliens. Son compositeur et parolier Nabil Achraf, vient de dénoncer cet acte sur sa page Facebook. «Des artistes israéliens ont repris la chanson « Maskhitch bik» connue sous le nom de «Mouyma» -dont je suis le compositeur et parolier- sans mon autorisation. Ce que je considère être un vol», écrit Nabil Achraf.



M. Pokora



Cette année, on lui a prêté des relations avec Caroline Receveur puis Iris Mittenaere, mais cette fois-ci, avec Christina Milian... c'est du sérieux ! M. Pokora, 31 ans, a succombé aux charmes de la chanteuse américaine de 35 ans, et ne s'en cache pas ! Et tandis que l'interprète de "Elle me contrôle" postait hier quelques vidéos et photos pour célébrer ses 14 ans de carrière, sa chérie enflammait le tapis rouge des MTV Video Music Awards , en Californie.Aux côtés d'autres belles plantes comme Katy Perry, Heidi Klum ou Vanessa Hudgens, la ravissante Christina Milian a tapé dans l'oeil des photographes, mais pas que... Le beau gosse dont elle partage la vie lui a fait un adorable clin d'oeil sur les réseaux sociaux. "Number one". Ce lundi 28 août, M. Pokora a partagé un cliché de son amoureuse, dont il a visiblement apprécié la robe décolletée.