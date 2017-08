Mireille Darc

La comédienne française Mireille Darc est décédée lundi à l'âge de 79 ans, a annoncé la radio RTL en citant la famille de l'actrice. L'actrice emblématique des années 60 et 70 avait tourné dans une cinquantaine de longs métrages pour le cinéma, dont treize avec le réalisateur Georges Lautner.

Celle qui fut la compagne d'Alain Delon pendant quinze ans avait connu une traversée du désert dans les années 80, après de graves ennuis de santé. Atteinte depuis l'enfance d'un souffle au cœur, elle subit en 1980 une opération à cœur ouvert, avant d'être de nouveau opérée en 2013. Elle avait été hospitalisée fin 2016 pour des hémorragies cérébrales.

Délaissée par le cinéma, Mireille Darc était revenue dans les années 1990 sur le devant de la scène par la télévision, renouant avec la popularité dans des rôles de femme décidée et indépendante dans plusieurs séries.



Dr Dre

Un Sud-Coréen a écopé d'une amende pour avoir répandu sur Internet un bien étrange faire-part: l'annonce que la veuve de 94 ans d'un ancien président sud-coréen allait épouser la légende américaine du hip-hop Dr Dre. Dr. Dre, 52 ans, de son vrai nom Andre Romelle Young, fut le principal créateur du groupe de gransta rap N.W..A dans les années 1980.

Dans la décennie suivante, il fonda Death Row Records, puis Beats, sa société de casques audio, racheté par Apple pour des millions de dollars. Dre a travaillé avec les plus grands artistes de rap comme Eminem, dont il fut le mentor, Snoop Dogg, Combs et a lancé le gangsta rap et le G-Funk de la côte ouest.

Lee Hee-ho est la veuve de l'ancien président Kim Dae-Jung mieux connu pour sa "politique du rayon de soleil" et de dialogue envers Pyongyang. Elle reste un personnage influent de la politique sud-coréenne, malgré le décès de son époux en 2009.