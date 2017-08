Lady Gaga

«Five feet two» c’est le nom du documentaire de Lady Gaga qui portera sur les coulisses de sa prestation au Super Bowl. La bande-annonce est sortie et ça donne envie de voir la suite le 22 septembre prochain sur Netflix. L’interprète de « Millions reasons » fait désormais partie des rares stars à avoir assuré le show du Super Bowl, l’événement sportif le plus suivi de la planète. De longs mois ont été nécessaires à la préparation de ce qui aura constitué les 14 minutes les plus intenses de sa vie. Comment choisir les tubes qui ont résonné ce soir-là dans le stade ? Comment résister à la pression médiatique d'un tel événement ? A entendre les sanglots de la chanteuse, tout n'a pas été rose...



Jim Carrey



Après avoir affronté le suicide de sa petite amie Cathriona White au mois de septembre 2015, l’acteur doit désormais faire face aux accusations lancées par la famille de la défunte. La mère et l’ancien mari de Cathriona White accusent en effet l’acteur comique d’être à l’origine du suicide de la jeune femme. Cette dernière a mis fin à ses jours en ingurgitant un cocktail de médicaments, qui lui auraient été fournis selon les accusateurs par Jim Carrey. La poursuite reproche par ailleurs à l’acteur d’avoir transmis un herpès à Cathriona White, ce qui aurait accentué son inquiétude et accéléré son processus dépressif. Déterminé à laver son honneur, Jim Carrey a toujours nié ces accusations, mais il n’a pas empêché la tenue d’un procès, à venir au mois d’avril 2018.