Sorrentino

Le cinéaste italien Paolo Sorrentino tourne actuellement dans le centre de Rome des scènes de son biopic consacré à Silvio Berlusconi, avec dans son sillage une ribambelle de jeunes femmes en robes courtes et talons hauts. Une première scène a été tournée dans la nuit de mardi à mercredi, entre les forums romains et le Colisée, sous l'oeil médusé des touristes, selon des photos diffusées dans la presse italienne jeudi.

Le nouvel opus s'intitule "Loro" (eux), personnifiant la vaste cour berlusconienne accrochée à ses talons. Un jeu de mot aussi sur "l'oro", l'or alimentant le train de vie fastueux du sulfureux homme d'affaires, estime la presse. Pour le rôle de Silvio Berlusconi, chef du gouvernement italien à trois reprises, le réalisateur a fait appel à son acteur fétiche Toni Servillo ("La Grande Bellezza").



Beck

Le chanteur Beck, grand nom de la scène rock alternative, a annoncé jeudi que son nouvel album sortirait en octobre, avec un an de retard sur la date initiale, et en a profité pour dévoiler un nouveau morceau. "Colors", qui atterrira dans les bacs et sur les plateformes de streaming le 13 octobre, est le premier album de Beck depuis le sombre "Morning Phase", avec lequel il avait remporté un Grammy en 2014.

Beck avait annoncé la sortie de "Colors" pour octobre 2016, avant de repousser le projet sans donner d'explications. Après trois décennies de carrière marquées par une constante volonté d'innover et de se réinventer, l'Américain de 47 ans semble revenir avec un album aux tonalités plus légères et joyeuses. Le nouvel extrait, "Dear Life", est un tube pétillant et enjoué, porté par des guitares dûment rock'n'roll et un agréable piano jazzy.