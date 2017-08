Serebrennikov

Le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, inculpé dans une affaire de détournement de fonds publics qu'il juge "absurde", a été assigné à résidence jusqu'au 19 octobre, à l'issue de sa présentation mercredi devant une juge. "Le tribunal est d'accord avec les enquêteurs pour estimer que Serebrennikov pourrait s'échapper et exercer des pressions sur les témoins", a expliqué la juge Elena Lenskaïa.

Des centaines de personnes réunies près du tribunal Basmanny à Moscou pour soutenir le réalisateur, soupçonné d'avoir détourné l'équivalent d'un peu plus d'un million d'euros, ont accueilli la décision en scandant "Honte!".

Certains, dans les milieux artistiques ou de l'opposition, ont dénoncé une affaire directement orchestrée par le Kremlin visant à intimider les artistes à l'approche de la présidentielle.



Alain Berbérian

Le cinéaste français Alain Berbérian, réalisateur de "La Cité de la peur" et du "Boulet", est décédé mardi à l'âge de 63 ans, a déclaré mercredi à l'AFP son agent, confirmant une information de La Tribune de Genève. L'agent n'était pas en mesure de dire où était survenu le décès annoncé par le quotidien suisse. Ancien complice des humoristes "Les Nuls" sur la chaîne à péage Canal+, réalisateur de leurs parodies d'émissions et de publicités, Alain Berbérian, qui avait commencé sa carrière comme monteur à Canal+, était le frère de l'auteur de bande dessinée Charles Berbérian.

Hospitalisé récemment, Alain Berbérian, d'origine arménienne, est mort de maladie. En 1994, le cinéaste avait dirigé "Les Nuls" (Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia) dans "La Cité de la peur", comédie loufoque.