Billy Corgan

Le chanteur et guitariste Billy Corgan, seul membre historique du groupe The Smashing Pumpkins, a annoncé mardi la sortie de son second album solo le 13 octobre qui sera suivie d'une tournée en Amérique du Nord. Le rockeur, qui a repris son nom complet William Patrick Corgan, a expliqué avoir écrit les onze chansons de cet opus intitulé "Ogilala" avec pour seul accompagnement de la guitare acoustique. Puis quelques instruments comme le piano ont été ajoutés pendant la production en studio. Le premier extrait, "Aeronaut", en est la parfaite illustration. L'origine du titre de l'album n'a pas été précisée mais une ville du Nebraska porte ce nom. Deux morceaux, "Shiloh" et "Antietam" sont des batailles de la guerre de Sécession.



Clooney

George et Amal Clooney ont donné un million de dollars par le biais de leur fondation au Southern Poverty Law Center afin de combattre "la haine", quelques jours après les événements de Charlottesville, a annoncé l'organisme qui traque les mouvements extrémistes aux Etats-Unis. Le don du couple, très engagé dans les questions de société, suit une importante vague de mobilisation en Amérique, où affluent depuis plus d'une semaine les financements vers les organisations qui luttent contre le racisme. La Fondation pour la justice de George et Amal Clooney et le SPLC ont ainsi annoncé un partenariat "pour combattre les groupes qui promeuvent la haine aux Etats-Unis" et ce don d'un million de dollars, dans un communiqué émis lundi par le centre d'études des mouvements extrémistes.