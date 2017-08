Bill Cosby



L'ex-avocat de Michael Jackson, Tom Mesereau, assurera désormais la défense de Bill Cosby, a indiqué lundi le porte-parole de l'acteur américain dans un communiqué. La nouvelle équipe de défense de la légende de la télévision américaine, poursuivi pour agression sexuelle, sera désormais composée de M. Mesereau, de Los Angeles, Kathleen Bliss du Nevada et Sam Silver de Pennsylvanie, a indiqué le porte-parole, Andrew Wyatt.

Connu pour son style flamboyant et ses longs cheveux blancs, Mesereau, basé à Los Angeles, est notamment célèbre pour avoir obtenu l'acquittement en juin 2005 de Michael Jackson, au terme de quatre mois de procès où le "roi de la pop" faisait face à des accusations d'attouchements sur mineurs. Mesereau, 67 ans, reprend donc la défense du créateur du "Cosby Show", qui doit être rejugé début novembre en Pennsylvanie pour des accusations d'agression sexuelle, après l'annulation d'un premier procès en juin, le jury n'ayant pu arriver à un verdict unanime.



Serebrennikov



Le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov a été arrêté pour des soupçons de détournement de fonds publics dans une affaire dénoncée par de nombreux représentants du milieu du théâtre et du cinéma en Europe, a annoncé mardi le Comité d'enquête russe. Directeur artistique du Centre Gogol, célèbre théâtre contemporain de Moscou, et réalisateur de cinéma, M. Serebrennikov, 47 ans, est soupçonné de "fraude à grande échelle", un délit passible de dix ans d'emprisonnement, a précisé dans un communiqué le Comité d'enquête, service chargé des principales affaires et répondant directement au Kremlin.