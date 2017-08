Taylor Swift

La chanteuse et superstar Taylor Swift a fait un don d'un montant non précisé à une association de défense des victimes d'abus sexuels, comme promis, après avoir remporté un procès au civil contre un DJ qu'elle accusait d'agression sexuelle. La Joyful Heart Foundation ("Fondation du cœur joyeux"), qui défend les victimes de toutes sortes d'agressions sexuelles, a confirmé jeudi dernier qu'elle avait reçu une somme d'argent de Swift, mais sans en indiquer le montant. "J'espère que l'expérience très publique de Taylor - et sa décision d'en parler - aidera non seulement d'autres victimes à prendre la parole et à agir, mais sera aussi un message de solidarité", a indiqué la fondatrice de l'association, l'actrice Mariska Hargitay.



Polanski



Un juge de Los Angeles a refusé, dans une décision publiée vendredi, de clore les poursuites pour agression sexuelle sur mineure contre le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, comme le demandaient l'accusé et sa victime. "L'accusé dans cette affaire est un fugitif qui refuse d'exécuter les ordres des tribunaux", écrit le juge Scott Gordon dans sa décision. Selon lui, même si la clôture du dossier bénéficierait à la victime, Samantha Geimer, "la société a intérêt à ce qu'une justice équitable soit rendue, ce qui ne peut être satisfait que par la continuation des poursuites". Samantha Geimer, 54 ans et 13 à l'époque des faits, avait imploré en juin le tribunal de "clore cette affaire", déclarant que les procédures interminables minaient son existence et qu'elle avait pardonné à son agresseur.