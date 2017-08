Afric’Art



Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en célébration de la Fête de la Jeunesse, l’Association nationale des arts plastiques (ANAP) et la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca organisent la 6ème édition de FadaaEnnass sous le thème « Afric’Art » qui aura lieu en cette fin de semaine à l’esplanade de la Mosquée Hassan II de Casablanca.

Africa’art a pour ambition d’offrir au grand public une fenêtre ouverte sur la richesse et la diversité de l’art plastique africain. Il se veut un espace de créativité et d’expression artistique où se produisent 54 artistes africains dont 40 marocains.



Festival



La quatrième édition du Festival des arts de montagne se tiendra du 24 au 26 août à la commune de Tazouta (Province de Sefrou), sous le signe ‘’La montagne, terre de diversité culturelle et de riche patrimoine’’.

Initié par l’Association des Festivals des arts de montagnes (AFAM), cet évènement se veut une vitrine des multiples facettes de la culture des régions montagneuses marocaines.

A travers la musique, la danse, la gastronomie, l’artisanat, la peinture et les jeux traditionnels de la montagne, les organisateurs aspirent à faire connaitre la culture des montagnes et contribuer au développement socioéconomique de la population.

Trois jours durant, le festival invite à découvrir différentes formes d’expressions musicales, artistiques et culturelles des quatre grandes régions montagneuses du Maroc, tout en y apportant cette année une touche africaine.

Au menu de ce ‘’Montagne Arts’’ : l’élection de quatre Miss de montagnes en référence aux quatre massifs montagneux du Royaume, des soirées de chants de montagne ‘’Tamawayt’’, des dégustations des plats locaux, un défilé de costumes traditionnels, une exposition et un atelier d’art plastique sur le thème de la montagne et un hommage à quatre acteurs actifs dans les régions montagneuses.