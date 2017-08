Hommage



Un vibrant hommage a été rendu, lundi soir au Caire, au calligraphe marocain Hamid Kharbouchi, en clôture de la 3ème édition du Forum de la calligraphie arabe.

Cette édition a également rendu hommage à une constellation d’éminents calligraphes arabes. Il s'agit, à titre posthume, du doyen des calligraphes égyptiens, feu Mohamed Abdelkader Abdallah, ainsi que des Egyptiens Ahmed Moustafa, Fikri Souleiman et Moustafa Abderahim, du Syrien Mounir Chaârani et du Koweïtien Farid Abdelali, outre les invités d'honneur du Forum, en l'occurrence le Marocain Hamid Kharbouchi, les Tunisiens Amer Benhadi Ben Jedou et Rachida bent Mohamed Ben Salem Dimassi ainsi que les Saoudiens Ghada Al-Hassan et Ahmed Ben Taher Al-Khadri.

Par ailleurs, la Tunisienne Rachida Bent Mohamed Ben Salem Dimassi a remporté le Prix du courant authentique de la calligraphie, alors que les Egyptiens Karam Mesaâd Ahmed et Samah Mohamed Ibrahim se sont adjugé, ex-æquo, le Prix de l'excellence (Courants modernes de la calligraphie).

Organisée par le Fonds égyptien pour le développement culturel en coopération avec le département de l’art plastique égyptien, la maison de l'Opéra et le Syndicat des calligraphes égyptiens, cette troisième édition a porté le nom du calligraphe égyptien Mohamed Abdelkader.



Festival



La 7ème édition du festival Ahmed Ould Bella pour le métissage des cultures, initiée par l'Association "Ahmed Ould Bella" pour l'action associative, culturelle et environnementale se tiendra du 18 au 20 juillet à la commune rurale de Fask (province de Guelmim).

Placé sous le thème "Le bassin de Tifelt Ait Ahmed, défis et perspectives", ce festival se tient dans le cadre des festivités marquant l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la glorieuse Fête de la Jeunesse.

Organisée en coordination avec le conseil communal de Fask et le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et d'autres partenaires locaux, cette édition sera marquée par l'organisation de plusieurs activités culturelles, artistiques et sportives ainsi que des démonstrations d'équitation traditionnelle (fantasia), un atelier pour sensibiliser les enfants à la citoyenneté, outre des spectacles du folklore local amazigh (Ahwach, Harma et El Guedra) et hassani, ont indiqué les organisateurs du festival.