Cinéma

La quatrième édition du Festival de cinéma en plein air de Taza aura lieu ce week-end, a annoncé le club de théâtre et de cinéma de la ville. Le programme de cette édition prévoit des ateliers sur le son et l'image qui seront abrités par le club de l'enseignement et la municipalité de Taza alors que les projections de films en plein air sont programmées dimanche en soirée (jardin du 20 août).

Organisée avec l'appui du conseil de la région Fès-Meknès, du conseil provincial de Taza, de la commune urbaine et de l'Association des amis de Taza, cette édition prévoit également un hommage au réalisateur Noureddine Benkirane avec la projection de son film 'Al Hayem', et à la comédienne Naima Ilyass qui sera l'invitée d'honneur du festival. Les organisateurs prévoient aussi une rencontre avec le critique de cinéma Ahmed Sijilmassi.



Court métrage

Le comité organisateur de la rencontre cinématographique du court métrage de Meknès a annoncé mercredi l'ouverture des candidatures pour la 6è édition du festival, prévue du 24 au 26 novembre prochain.

Le dossier de candidature devra comporter notamment deux copies de l’œuvre, l'une en format "DVD" et l’autre en version électronique, une demande manuscrite de candidature, un visa du Centre cinématographique marocain (CCM), une fiche technique, une affiche du film, un press-book, une bio-filmographie du réalisateur avec photo et une autorisation rédigée et signée par le réalisateur ou le producteur approuvant la projection du court métrage dans la 6è édition de la rencontre, a précisé le comité.

Les œuvres candidates ne doivent pas dépasser 30 minutes et ne doivent pas être produites avant 2015, a-t-on ajouté, tout en invitant les personnes intéressées à s'adresser à l'association "Services Arts" chargée de l'organisation de la rencontre via appel téléphonique (0661073791) ou par voie électronique (asso.services@gmail.com).