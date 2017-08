Calligraphie



Le 3ème Forum de la calligraphie arabe aura lieu du 10 au 24 août au Caire avec la participation d’un parterre de calligraphes ayant marqué de leur empreinte l’art calligraphique arabe.Le calligraphe marocain Hamid Kharbouchi sera l’invité d’honneur de cette édition, organisée par le fonds égyptien pour le développement culturel en partenariat avec le secteur de l’art plastique égyptien, la Maison de l’opéra et le syndicat des calligraphes égyptiens. Selon les organisateurs, le forum qui connaît la participation de calligraphes de plusieurs pays arabes, se veut une célébration du signe calligraphique arabe qui a inspiré plusieurs artistes et calligraphes pour créer des œuvres artistiques accompagnant le développement technologique tout en préservant la place et la singularité de la calligraphie arabe. Dans ce contexte, le commissaire général du forum, l’écrivain et artiste égyptien Mohamed Baghdadi, a souligné que l’organisation de cet événement culturel dont la troisième édition porte le nom du calligraphe égyptien feu Mohamed Abdelkader vise à mettre en avant la place de la calligraphie arabe en tant qu’art avant-gardiste et une des composantes de l’identité arabe et islamique authentique. Et de préciser que le forum rendra hommage à plusieurs artistes et calligraphes arabes dont Ahmed Mustapha, Fikri Soulaimane, Mustapha Abdelrahim (Egypte), Mounir Chaarani (Syrie) et Farid Abdelali (Koweït).

Figurent aussi parmi les invités d’honneur de ce forum l’artiste-peintre tunisien Amer Ben Alhadi Ben Jedou et l’artiste saoudienne Ghada Hassan.



Festival



La seconde édition du Festival international Ibn Battouta se tiendra du 9 au 12 novembre 2017, à Tanger. Organisée par l’Association marocaine « Ibnou Battouta », et consacrée à la promotion de cet explorateur et voyageur musulman (14ème siècle), de son héritage culturel et de sa philosophie de paix et de tolérance, cette édition est placée sous le thème « Les voyageurs, ambassadeurs de la paix» en vue de mettre la lumière sur le rôle primordial que peuvent jouer le voyage et le tourisme dans la promotion de la paix et de la coopération entre les peuples.

Lieu de rencontre des passionnés du voyage, des professionnels de l’industrie touristique, d’acteurs culturels et littéraires, d’artistes et du grand public, ce festival s’articulera autour de plusieurs activités dont un carnaval sillonnant les principales artères de Tanger, un forum de géographes et de grands voyageurs , une pièce de théâtre, des concerts de musique, ainsi que des expositions artistiques.