Théâtre

La 24ème édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire aura lieu à partir du 19 septembre prochain avec la participation de 40 pays dont le Maroc.

Parmi les pays participant à ce festival figurent les Etats-Unis, la Russie, l'Allemagne, la Suède, la France, l'Espagne, le Brésil, l'Inde, l'Ouganda, le Nigeria, la Tunisie, l'Irak, la Jordanie, les Emirats arabes unis et le Bahreïn, selon le coordinateur général de cette manifestation, le réalisateur Nacer Abdelmonaim cité par le quotidien +Al Watan+.

Lors de cette édition qui connaîtra la présentation de 200 pièces théâtrales, un hommage sera rendu à des personnalités arabes et étrangères, a-t-il noté, ajoutant que des séminaires seront organisés autour de la thématique du patrimoine, sa définition et ses problématiques dans le théâtre contemporain.



Festival

L'ambassade du Royaume en Australie a participé, samedi dernier à Liverpool dans la banlieue de Sydney, à l'African Cultural Dinner, un festival annuel des cultures africaines où le Maroc était invité d'honneur.

Un communiqué de l'ambassade du Maroc en Australie parvenu lundi à la MAP indique que cet évènement, qui coïncide avec les festivités marquant la Fête du Trône, a été rehaussé par la présence de responsables et parlementaires australiens, des représentants de la société civile, outre des membres des communautés marocaine et africaine résidant à Sydney.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Royaume en Australie, Karim Medrek, a livré un plaidoyer en faveur du continent africain, en mettant en avant son grand potentiel et les changements démocratiques qu'il connaît voici 54 ans, soulignant que l'Afrique, à l'instar de plusieurs parties du monde, fait face à des défis sécuritaires à cause du terrorisme et de l'extrémisme.