Propriété intellectuelle

Le renforcement des mécanismes de protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur et l’optimisation de la performance du Bureau marocain du droit d’auteur, de manière à accompagner les mutations à l’international, figurent parmi les paris lancés par le ministère de la Communication.

Selon un document présenté, jeudi, lors d’une réunion de la commission de l’enseignement, la culture et la communication, relevant de la Chambre des représentants, ces objectifs se déclinent à travers un plan stratégique axé sur le renforcement de la propriété intellectuelle, l’instauration de garanties pour les droits des auteurs et des titulaires des droits voisins.

A cet effet, cette stratégie tend, notamment, à restructurer le Bureau marocain du droit d’auteur et la mise en place de son cadre institutionnel et à amender la loi 2.00 relative au droit d’auteur et droits voisins, dans le sens de la protection des droits à caractère matériel et moral de l’auteur et de la promotion de la créativité en matière culturelle et artistique.

Dans ce sens, le ministère lancera, dans un cadre participatif, deux programmes concernant la réforme juridique et organique du Bureau marocain du droit d’auteur et la consolidation de l’efficacité du recouvrement, notamment à travers la mise en place d’un système informatique global.

Films

Les films "Volubilis" de Faouzi Bensaïdi et "Razzia" de Nabil Ayouch ont été sélectionnés pour représenter le Maroc à deux festivals internationaux, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM).

"Volubilis" a, ainsi, été choisi pour représenter le Royaume à la compétition officielle de la 74è édition du Festival international du film de Venise, l'un des festivals les plus anciens du monde, qui se déroulera du 30 août au 9 septembre prochain, indique le CCM dans un communiqué.

Pour ce qui est de "Razzia", il a été sélectionné pour la compétition officielle de la 42è du Festival international du film de Toronto (TIFF, Canada), l'un des festivals les plus importants de l’Amérique du Nord, qui se tiendra du 7 au 17 septembre prochain, ajoute le CCM.