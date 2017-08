Festival

La 13ème édition du Festival méditerranéen de la culture amazighe de Tanger "Twiza" se déroulera, du 10 au 13 août, avec la participation de plusieurs acteurs marocains et étrangers qui mettront en lumière le rôle de l'intellectuel, a annoncé, jeudi, la Fondation du Festival.Au volet littéraire et intellectuel, l'écrivaine égyptienne Nawal El Saadawi sera l'invitée d'honneur de cet évènement qui célèbre la culture amazighe, a précisé la Fondation dans un communiqué, ajoutant que le festival prévoit également une rencontre avec le journaliste Abdel Bari Atwan sur bon nombre de sujets d'actualité.Des intellectuels marocains seront aussi présents lors de cette édition, à leur tête Ahmed Assid, Mohamed Boudhane, Rachid Hahi, Boudriss Belaid et Ahmed Zahid, à travers leur participation à des conférences intellectuelles traitant de sujets divers à l'ordre du jour. Le festival jettera également la lumière sur le patrimoine de l'écrivain mondial Mohamed Choukri, de même qu'il reviendra sur l'expérience de l'écrivain espagnol Juan Goytisolo, décédé récemment, à travers des témoignages de certains de ses semblables.Sur le plan artistique, les habitants et les visiteurs de Tanger auront rendez-vous avec des artistes représentant divers styles musicaux qui animeront plusieurs spectacles.



Musée

Le musée Dar Si Said de Marrakech sera baptisé "Musée national du tapis" et ouvrira ses portes fin septembre, apprend-on jeudi auprès de la Fondation nationale des musées.Le musée accueillera plus de 400 tapis provenant de toutes les régions du Royaume, spécialement du Haut-Atlas, représentant la richesse de la culture et du savoir-faire ancestral marocain, a indiqué la même source dans un communiqué.Occupant plus de 2700m², Dar Si Said est une demeure construite durant la deuxième moitié du XIXème siècle à l'initiative de Si Saïd B. Moussa, sous la régence de son frère Ba Hmad, grand vizir de Moulay Abdelaziz (1894-1908). Depuis 1957, une partie de l’édifice est ouverte au public et utilisée comme musée.Le musée Dar Si Said fait actuellement l'objet de travaux d’aménagement et de réhabilitation.