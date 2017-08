Exposition

Une exposition photo sur l'exil de Feu S.M Mohammed V à Madagascar (1953-1955) aura lieu, aujourd’hui à l'Espace national de la mémoire historique, de la résistance et de la libération, à Rabat, relevant du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération.

Initiée en célébration du 18ème anniversaire de la Fête du Trône, cette exposition de 44 photos grand format est réalisée par le maître de conférences en sciences de l'éducation à l’Université française de la Réunion, Thierry Malbert, souligne un communiqué du Haut-commissariat, notant que ces photos seront exposées dans l'ensemble des Espaces nationaux de la mémoire historique, de la résistance et de la libération à travers le Royaume, jusqu'à mars 2018.

La cérémonie d’ouverture de cette exposition sera marquée par la signature d’une convention de partenariat et de coopération entre le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération et l’Association l'Arganier, présidée par Thierry Malbert, qui œuvre dans le domaine de la préservation et la valorisation de la mémoire historique commune maroco-française.



Biblio-Plage

La médiathèque Idriss Tachfini, l'Association des amis de cette bibliothèque et l'Association "Pages nouvelle" organisent la 4ème édition de la Biblio-Plage d'El-Jadida du 10 au 28 août prochain, indique les organisateurs dans un communiqué.

Initié sous le thème "Lecture, voyage et découverte", cette initiative consiste à mettre des livres à la disposition des citoyens sur la plage Deauville et la place Nour El Kamar, durant le mois d’août, ajoute le communiqué.

Jusqu’au 28 août, différents ouvrages sont mis gracieusement au Deauville plage à la disposition des lecteurs.

Cette manifestation sera ponctuée de rencontres autour de la poésie, du Roman et de la peinture, animées par des écrivains et intellectuels de différents horizons tels Ahmed Bouzfour et Ouadiî Dada, précisent les organisateurs.