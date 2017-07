Justin Bieber

Le chanteur de pop canadien Justin Bieber a accidentellement légèrement blessé un photographe à Los Angeles avec son véhicule, a indiqué jeudi la police locale. Le Canadien de 23 ans a heurté un piéton de 57 ans, qui a été hospitalisé pour des blessures non mortelles, mercredi soir, a précisé à l'AFP Chris Coulter, officier de la police de Beverly Hills, ajoutant que le jeune homme avait été "coopératif et a été laissé en liberté". Aucun procès-verbal n'a été rédigé sur le lieu de l'incident, qui intervient quelques jours après l'annulation surprise de la fin de la tournée mondiale du chanteur à cause d'un "imprévu". Il a souvent fait parler de lui ces dernières années en raison de diverses frasques. Il a notamment été poursuivi pour avoir participé à une course de voitures illégale à Miami, et pour avoir lancé des oeufs sur la maison de son voisin. Les autorités chinoises ont fait savoir la semaine dernière qu'il ne pourrait pas se produire en Chine dans le cadre de sa tournée, pour causes de "problèmes de comportement".



DiCaprio



La maire de Paris Anne Hidalgo a reçu le New World Leadership Award pour son "action volontariste en faveur de l'application de l'Accord de Paris", lors du gala de charité de la Fondation de Leonardo DiCaprio, a annoncé jeudi la ville de Paris dans un communiqué. "Je suis honorée et je tiens à le partager avec toute mon équipe à Paris et avec tous les maires membres du C40 qui agissent dans leurs villes pour protéger l'environnement", a déclaré Anne Hidalgo, la maire de Paris. Ce prix, remis mercredi à Saint-Tropez (sud-est de la France) par l'acteur américain lors du quatrième gala de sa fondation, "salue son engagement à faire de Paris la capitale de la transition énergétique et à agir avec détermination à l'échelle mondiale en faveur de l'application de l'Accord de Paris", selon un communiqué.