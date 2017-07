Rihanna



Un mois après l'avoir interpellé sur Twitter, Rihanna a été reçue plus d'une heure mercredi par le président français Emmanuel Macron, "une rencontre absolument incroyable" selon la star, venue lui demander de financer le Partenariat mondial pour l'éducation, un fonds humanitaire dont elle est l'ambassadrice. "J'ai eu une rencontre absolument incroyable avec le président et la première dame, ils ont été incroyablement accueillants avec nous", a expliqué en sortant du palais présidentiel la chanteuse originaire de La Barbade, qui défend plusieurs ONG et a été désignée par Harvard personnalité humanitaire de l'année. "J'ai été très inspirée et impressionnée par son leadership". "Nous avons parlé d'éducation sur le plan mondial. Nous aurons de grandes annonces en septembre et nous agirons davantage en Afrique en octobre", a-t-elle précisé en évoquant le fonds humanitaire. "C'est l'année de l'éducation".





Quincy Jones



Un tribunal de Los Angeles a accordé mercredi 9,4 millions de dollars de dommages et intérêts au producteur vedette Quincy Jones qui avait intenté un procès à une société gérant l'héritage de Michael Jackson. Le producteur de 84 ans qui avait aidé à concevoir l'album mythique "Thriller" ainsi que "Bad" réclamait quelque 30 millions de dollars de droits d'auteur impayés pour l'utilisation de titres dans le film "This is it" et deux spectacles du Cirque du Soleil. Il avait poursuivi MJJ Productions Inc, l'une des sociétés gérant l'héritage de Jackson, en octobre 2013. "This is it" est un documentaire sorti en 2009 retraçant les préparatifs de Michael Jackson pour une série de concerts londoniens qui n'ont jamais eu lieu puisqu'il est décédé brusquement en juin de la même année à 50 ans d'une surdose de médicaments.