Festival

Le coup d’envoi de la première édition du Festival “GAIA” a été donné, mardi, sous le signe “Le patrimoine immatériel au service du développement territorial”. Organisé par le Conseil préfectoral Skhirate-Témara en coordination avec la préfecture de Skhirate-Témara et en partenariat avec les communes de la préfecture, cet événement culturel promet un programme riche et diversifié digne des grands rendez-vous culturels et propose des spectacles de fantasia équestres, des soirées musicales, des activités sportives et des conférences culturelles. Ce festival, qui se poursuit jusqu’au 6 août, s’assigne pour objectifs de contribuer à l’ouverture sur les différentes cultures, promouvoir les activités sportives et artistiques pour le grand public de la préfecture de Skhirate-Témara, valoriser le patrimoine culturel marocain, ainsi que d’offrir à cette localité connue pour son climat et sa dynamique estivale, un événement annuel permettant aux habitants et aux visiteurs d’agrémenter leurs journées par un moment inoubliable.



Laëtitia Milot



La comédienne et auteur Laëtitia Milot tourne actuellement la saison 2 de «La vengeance aux yeux clairs», bientôt sur TF1 et s’apprête à sortir un nouveau roman, «Liés pour la vie» aux éditions Plon. Mais Laëtitia Milot la citoyenne n’a jamais fait mystère ni de son amour pour les animaux qui ont accompagné son enfance, ni de son engagement pour la cause des animaux domestiques. Laëtitia Milot vient de publier sur ses réseaux sociaux une photo en compagnie de Yoki, un de ses chiens, adorable croisement Yorkshire qu’elle a adopté voilà un peu plus de deux ans au refuge de Cabriés (Bouches-du-Rhône). La comédienne, fidèle à son engagement, encourage ses fans à refuser eux aussi les abandons ainsi que la maltraitance. Les abandons, monnaie courante en période estivale paraissent ces dernières années en augmentation rapide et préoccupante.