Justin Bieber

Justin Bieber a créé la surprise en annonçant lundi mettre fin prématurément à sa tournée mondiale, mettant en avant un "imprévu". Le chanteur canadien de 23 ans, qui a autant fait parler de lui pour ses déboires avec la justice que pour sa musique ces dernières années, devait reprendre sa tournée "Purpose" et donner 15 concerts en Amérique du Nord et en Asie. "En raison d'un imprévu, Justin Bieber va annuler les derniers concerts de sa tournée +Purpose+", a écrit son manager dans un communiqué. "Justin adore ses fans et déteste les décevoir", a-t-il ajouté, précisant que les billets seraient remboursés. L'entourage de Justin Bieber n'a pas donné de précisions supplémentaires. Au cours des 18 mois de cette tournée, le chanteur a donné plus de 150 concerts.



Céline Dion



Plus rien n’arrête Céline Dion ! Depuis quelques mois, la chanteuse québécoise vit une seconde jeunesse et ses admirateurs sont aussi heureux que surpris de cette métamorphose.

A la mort de René Angelil, les millions de fans de Céline Dion se sont inquiétés pour leur idole. Comment allait-elle pouvoir se remettre du drame de la perte de celui qu’elle aimait depuis l’âge de 13 ans ? Mais Céline Dion a surpris tout le monde. Sans oublier René, elle a pourtant rapidement repris le dessus, osant toutes les extravagances vestimentaires, affichant son exubérance sur les plateaux de télévision. Céline Dion s’est aussi libérée sur scène, n’hésitant pas à enchaîner les poses lascives avec celui dont on murmure qu’il pourrait bien être son nouvel amoureux, Pepe Munoz.