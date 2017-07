Ciné-plage

Organisée par l’Association marocaine des arts sans frontières, la deuxième édition du Festival ciné-plage de Harhoura aura lieu du 22 au 26 août prochain. Six productions cinématographiques marocaines sont en lice pour la compétition longs métrages de cette manifestation qui a pour objectifs de rassembler les passionnés du septième art et de promouvoir la production artistique et culturelle du Royaume. Cinq jours durant, des projections en plein-air seront ouvertes au grand public, dans un amphithéâtre naturel, en l’occurrence la plage de Sidi Abed. Un jury composé de professionnels et de critiques cinématographiques sélectionna les meilleurs longs métrages.

Il convient de préciser que cette manifestation estivale dédiée au 7ème art fait partie des 31 festivals que la Commission d'aide à l'organisation des festivals cinématographiques a décidé, le mois courant, de soutenir avec un montant total de 9,905 millions de dirhams (MDH) .

Le Festival ciné-plage Harhoura de Rabat, le Festival Oued Noun du cinéma de Guelmim, le Festival universitaire international du cinéma des jeunes d'Ouarzazate, le Festival national du film amateur de Settat et l'Université d'été du cinéma de Casablanca, disposeront, à ce titre, d’un montant de 100.000 dirhams chacun.



Court métrage



Cinq films ont été sélectionnés pour représenter le Maroc à la compétition officielle de la 15ème édition du Festival du court métrage méditerranéen de Tanger, qui se tiendra du 2 au 7 octobre prochain.

La commission de sélection a ainsi retenu les courts métrages "L'appel" de Maria Kenzi Lahlou, "Tikita A Soulima" d'Ayoub Layoussifi, "Ima" de Hicham Regragui, "Jour de pluie" d'Imad Badi et "Rissalat Hob" de Soufiane Ait Majdoub, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM).